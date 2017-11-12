فيديو صادم لسرطان جوز الهند يلتهم طائر

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو صادم ، لسرطان جوز الهند العملاق، يطارد طائرا بحريا ويلتهمه ، ما ترك العلماء في حالة صدمة.

وشاهد الباحث مار ليدر، سرطان البحر يتسلق شجرة، ويضغط بقوة على طائر بحري، ينام داخل العش، على جزر تشاغوس النائية في المحيط الهندي، ثم قام بكسر جناحيه على الأرض، ولم يتمكن الطائر من الهرب.

وقال مارك: إن خمسة من سرطان جوز الهند وصلوا إلى المكان، وبدأوا بالتهام الطائر البحري، حيث وصفه بأنه مشهد مخيف.

وتعتبر سرطانات جوز الهند هي أكبر اللافقاريات التي تعيش على الأرض، ويصل وزنها نحو 4 كيلو جرامات، وعرضها يصل إلى المتر، وعضته قريبة من عضة الأسود والنمور.