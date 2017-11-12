عبدربه منصور : المملكة تخصص اعتمادات مالية لليمن لإصلاح البنى التحتية

فهمى محمد(صدى):

كشفت مصادر أن المملكة خصصت مبالغ لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعلي، والصحة، والكهرباء، والمياه وغيرها،في اليمن بدأً من يناير 2018 .

وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أبلغه تخصيص المملكة مبالغ على أن تتولي الحكومة اليمنية وضع الخطط والبرامج التي تضمن تنفيذاً فعلياً للتوجهات التنموية المدعومة من المملكة .