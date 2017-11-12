بالفيديو.. ولادة نادرة لطفل داخل الكيس الأمنيوسي
شهدت إحدى المستشفيات الآسيوية ، ولادة نادرة لطفل داخل الكيس الأمنيوسي خلال ولادة قيصرية ، ويعد الأمر من حالات الوضع النادرة، التي لا ينفجر بها الكيس قبل الولادة ويولد الطفل مغلفا به.
يذكر أن أقل من 80 ألف شخص حول العالم ولدوا بنفس الطريقة، ويعتقد البعض أن الأمر دليلا على الحظ السعيد للمولود، وكانت القابلات الرومانيات يبعن الكيس في السوق السوداء للمحامين لجلب الحظ.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1375 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله وبحمدهـ
سبحان الله العظيم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37760 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الخالق ,,
,, لله في خلقه شؤون ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5895 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3461 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله العظيم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15328 ] نشر منذ 49 دقيقة
قادر سبحانه ع كل شيء سبحان الخالق ❤️