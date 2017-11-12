” التعاون الإسلامي ” تدين تفجير أنبوب نفطي بالبحرين

نايف السالم(صدى):

قال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ الأمين العالم لمنظمة التعاون الإسلامي، ” نتضامن بشكل تام مع حكومة مملكة البحرين في مواجهتها لكافة الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها وترويع المدنيين الأبرياء والإضرار بالممتلكات العامة “.

جاءت تصريح معالي الأمين العام، عقب التفجير الإرهابي الذي أدى إلى حريقٍ في أحد أنابيب النفط في منطقة بوري بمملكة البحرين.

وأشاد ” العثيمين ” بإجراءات السلامة التي اتخذتها الحكومة البحرينية لاحتواء آثار الحريق والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة , مؤكداً في الوقت ذاته موقف المنظمة المبدئي والثّابت الذي يدين وبشدة الإرهاب بكافّة صوره وأشكاله، وكذلك تضامن المنظمة التام.