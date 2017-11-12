تفاصيل جديدة عن مقطع تهديد أب بإلقاء أطفاله من الشرفة في تبوك

محمود البلوي(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن مباشرتها مقطع الفيديو المتداول حول تهديد أب بإلقاء أطفاله من الدور الثاني.

وقالت وزارة العمل في تغريدة عبر حسابها في “ تويتر ”: “ ‏إشارة إلى الفيديو المتداول حول تهديد شخص برمي أطفاله من الدور الثاني في إحدى الوحدات السكنية بتبوك، فإن الوزارة توضح بأن فريق وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة تدخل لاتخاذ الإجراءات الرسمية لحماية الأطفال من أي سوء، وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء ”.

كان أحد الأشخاص هدد بإلقاء أطفاله الثلاثة من شرفة منزله في الطابق الثاني، وحرقهم، وانتحاره في تبوك، حيث تدخلت الجهات الأمنية وأنقذتهم في الوقت المناسب.

ومن جانبها كشفت إمارة منطقة تبوك، في بيان، أن أمير المنطقة، الأمير فهد بن سلطان، تابع الحادثة، ووجه الجهات المختصة بالتعامل معها بما يكفل سلامة الجميع، مضيفة أن رجال الدفاع المدني والدوريات الأمنية التي باشرت الموقع في حي النسيم، نجحت في السيطرة على الموقف، واستسلام الأب، ونزوله وأطفاله بسلام، لتتم إحالته إلى النيابة العامة، فيما سلم الأطفال لذويهم.

كانت صدى تابعت الواقعة ولقراءة الخبر اضغط هــــــنـا.