بالفيديو.. اشتباكات بين الجالية المغربية وشرطة بروكسل خلال الاحتفال بالتأهل لكأس العالم

نواف السالم(صدى):

تسبب احتفال الجالية المغربية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بتأهل منتخب بلادهم إلى كأس العالم روسيا 2018، أمس السبت، إلى وقوع أعمال شغب مع الشرطة البلجيكية وسط العاصمة، أمام مبنى البورصة.

وأدت الاشتباكات التي استمرت نحو ساعتين إلى وقوع حالات إصابة وإغماء بين صفوف الجالية المغربية، إلى جانب اشتعال النيران في عدد من السيارات.

وتداول العديد من وسائل الإعلام مقاطع فيديو، لقيام الشرطة بفض تجمعات الجماهير المغربية أمام مبنى البورصة باستخدام خراطيم المياه، قبل أن يدخل عدد منهم في اشتباكات مع الشرطة، تبادل فيها الطرفان إطلاق الزجاجات والحجارة والغاز المسيل للدموع.

وكان المنتخب المغربي قد نجح في التأهل لمونديال روسيا 2018 بعد فوزه على منتخب ساحل العاج في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

الفيديو:

