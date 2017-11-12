ضمن برنامج ” منتجون ” .. جمعية المدينة المنورة تدعم الأنشطة الاقتصادية للشباب

نايف السالم(صدى):

قال الدكتور محمد ناصر بن محمود؛ المدير التنفيذي لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع، إن ” الجمعية حريصة على تقديم الدعم للشباب والشابات بالمدينة المنورة ضمن برنامج ” منتجون ” لدعم مشروعاتهم الاقتصادية ومساعدتهم ماديًا, وتمكينهم من مزاولة الأنشطة ليكونوا شركاء في تنمية المجتمع “.

وأضاف ” بن محمود ” أن الجمعية تسعى من خلال برامجها إلى إيجاد فرص استثمارية للأسر المنتجة وعوائد مالية لهم, وغرس ثقافة ريادة الأعمال لتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الريادة والإبداع والمسؤولية والطموح, لتكون نموذجاً ملهماً لاحتضان وابتكار حلول إبداعية مؤثرة لقضايا التنمية الشبابية.

وتابع ” وكذلك تسعى الجمعية لاحتضان وابتكار حلول إبداعية مؤثرة وقابلة للنمو والاستدامة لقضايا التنمية الشبابية في منطقة المدينة المنورة بأسلوب الشراكة التكاملية مع القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، الخيري) لصناعة أجيال شبابية واعية لاحتياجاتها حريصة على تنمية ذاتها جادّة في تلبية تطلعاتها وشريكة رئيسة في التنمية المجتمعية المحلية المستدامة.

ومن جانبها، أفادت بيان الحازمي؛ مسؤولة القسم النسائي بالجمعي، أن برنامج ” منتجون ” يهدف إلى دعم المرأة لكسب رزقها وتحسين مستوى معيشتها بالمهارة التي تمتلكها مثل الحياكة والنسيج وصناعة السبح والتصوير والتجارة والطباعة بمختلف أشكالها وغيرها الكثير.

وفي سياق متصل، قال هشام الأنصاري؛ مشرف برنامج منتجون بالجمعية، إن ” البرنامج يقدم الدعم المالي للشباب ممن يمتلكون مشروعات صغيرة أو فكرة متميّزة لمشروع صغير لتمكينهم من تطوير المشروع حيث يقدّم لهم قروض تصل إلى 21 ألف ريال, وتسدّد على أقساط شهرية ميسرة دون أي رسوم أو أرباح “.