” التويجري ” : التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل مفسدة ومخالف للشرع

علي القحطاني(صدى):

طالب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة فهد بن سليمان التويجري، في حديثه أثناء خطبة الجمعة بمسجد القبلتين بعدم التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وإشغالهم في أي عمل كان له مفاسد كبيرة ومخالف للشريعة، وعدم وفاء بالعقود، بل قد يحترف البعض منهم مهنة غير مهنته.

وتابع ” التويجري “: إن الدولة جادة في ضبط الأمور ولم يعد فيها مكان لأي مخالف كائناً من كان، داعياً كل مخالف لأنظمة الإقامة والعمل بالمملكة، والمتسترين عليهم بإصلاح شؤونهم.