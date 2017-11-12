وزارة الإسكان تسحب 1000 وحدة سكنية من المقاولين في جازان

حسن الجعفري(صدى):

كشفت مصادر أن وزارة الإسكان سحبت 1013 وحدة سكنية من المقاولين القائمين على مشروعين في منطقة جازان، هما ضاحية الملك عبدالله، وإسكان أبوعريش.

وأوضحت المصادر أن ذلك جاء بعدما غطى بحر من الرمال 894 وحدة سكنية في مشروع الضاحية وتحول موقع العمل في أبوعريش الذي تصل عدد وحداته إلى 164 بقيمة 88 مليون ريال إلى بيئة خصبة لترويج الممنوعات والمخالفين .

وقال المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، أنه صدرت قرارات وزارية بسحب المشروعين من المقاولين نتيجة تدني نسبة الإنجاز وتمت ترسيتها على مطورين آخرين.