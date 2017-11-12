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بالفيديو| نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

بالفيديو| نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض
محمد بن طحيطح (صدى):

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يظهر لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن -رحمه الله- . من مدينة أبها إلى العاصمة الرياض على ظهر سيارات تابعة لإحدى شركات النقل.

وكان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز قد توفي مع مجموعة من مرافقيه إثر تحطم طائرة عمودية كانت تقلهم في جولة تفقدية لمشروعات المنطقة.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3461 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يرحمه ويغفر له

[ عدد التعليقات: 1868 ] نشر منذ 5 ساعات

الله اكبر يالدنيا— سبحان الله من لحظة خروج الروح تنتقل الاموال وجميع المتاع تلقائيا للورثه-والروح لبارئها والجسد للتراب-والاعمال محصاه في الكتاب-

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يرحمه يغفرله ويرزقني جيبة الكزز

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يرحمهم ويغفر لهم اجمعين

[ عدد التعليقات: 941 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يرحمه ويغفرله امين
ثاني شي المفروض يحاسب صاحب الفديو ايش اللقافه الرجال تولى الى مافضى اليه وهذي حقوق شخصية لايحق لاحد نشرها

[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 3 ساعات

ليتهم باعوها وتصدق بها الله يرحمة ويرحم جميع اموات المسلمين

[ عدد التعليقات: 1375 ] نشر منذ 2 ساعتين

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” يَتْبَعُ الْمَيِّتُ إِلَى قَبْرِهِ ثَلاثَةٌ : أَهْلُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ ، يَرْجِعُ أَهْلُهُ ، وَمَالُهُ ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ

م ع الدنيا عتب
كل ما فيها اماني

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