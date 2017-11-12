بالفيديو| نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

محمد بن طحيطح (صدى):

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يظهر لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن -رحمه الله- . من مدينة أبها إلى العاصمة الرياض على ظهر سيارات تابعة لإحدى شركات النقل.

وكان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز قد توفي مع مجموعة من مرافقيه إثر تحطم طائرة عمودية كانت تقلهم في جولة تفقدية لمشروعات المنطقة.