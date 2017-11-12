بالفيديو| نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض
تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يظهر لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن -رحمه الله- . من مدينة أبها إلى العاصمة الرياض على ظهر سيارات تابعة لإحدى شركات النقل.
وكان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز قد توفي مع مجموعة من مرافقيه إثر تحطم طائرة عمودية كانت تقلهم في جولة تفقدية لمشروعات المنطقة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3461 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويغفر له
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1868 ] نشر منذ 5 ساعات
الله اكبر يالدنيا— سبحان الله من لحظة خروج الروح تنتقل الاموال وجميع المتاع تلقائيا للورثه-والروح لبارئها والجسد للتراب-والاعمال محصاه في الكتاب-
فهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه يغفرله ويرزقني جيبة الكزز
نديم البدر[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمهم ويغفر لهم اجمعين
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 941 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه ويغفرله امين
ثاني شي المفروض يحاسب صاحب الفديو ايش اللقافه الرجال تولى الى مافضى اليه وهذي حقوق شخصية لايحق لاحد نشرها
ابو راكان[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 3 ساعات
ليتهم باعوها وتصدق بها الله يرحمة ويرحم جميع اموات المسلمين
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1375 ] نشر منذ 2 ساعتين
: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” يَتْبَعُ الْمَيِّتُ إِلَى قَبْرِهِ ثَلاثَةٌ : أَهْلُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ ، يَرْجِعُ أَهْلُهُ ، وَمَالُهُ ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ
م ع الدنيا عتب
كل ما فيها اماني