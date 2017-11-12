إعلان تطبيق ألواح الطاقة الشمسية للمواطنين يناير المقبل
أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بدء تطبيق خدمة ألواح الطاقة الشمسية ” الكهروضوئية ” الصغيرة للمواطنين في السابع من يناير المقبل.
وقال محافظ الهيئة الدكتور عبدالله الشهري إنه تم تحديد هذا التوقيت لمنح الشركة السعودية للكهرباء الوقت الكافي لتأهيل المقاولين وتوفير العدادات والأجهزة اللازمة للتوصيل، مضيفًا:
وأضاف ” الشهري” أن ” الهيئة وضعت خطة لاستبدال جميع عدادات حساب استهلاك الحالية بعدادات ذكية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم خلال هذا العام طرح مناقصة لتوريد وتركيب 2.5 مليون عداد ذكي “.
وأوضح أنه ” بإمكان المستهلكين الراغبين في التركيب تقديم طلباتهم المبدئية عبر موقع شركة الكهرباء “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37760 ] نشر منذ 5 ساعات
خير ان شاء الله ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3461 ] نشر منذ 5 ساعات
خير ان شاء الله
skaka[ عدد التعليقات: 1250 ] نشر منذ 4 ساعات
وعدادات الكهربااااااااااااااء وين تروح الي دفت قيمتها ام ان الشركه تشتريها بنفس القيمه ؟؟
علي[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 3 ساعات
وين تروح العدادات القديمه تروح بس تروح
بيحطون لكم عدادات ذكيه يخوي يعني عنده ذكا خارق ايذل خلص رصيدك طفا ورح اشتر رصيد من البقاله وشحن ولاعاد تعرف الشركه
هاذا النضام ماشي في مصر