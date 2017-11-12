إعلان تطبيق ألواح الطاقة الشمسية للمواطنين يناير المقبل

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بدء تطبيق خدمة ألواح الطاقة الشمسية ” الكهروضوئية ” الصغيرة للمواطنين في السابع من يناير المقبل.

وقال محافظ الهيئة الدكتور عبدالله الشهري إنه تم تحديد هذا التوقيت لمنح الشركة السعودية للكهرباء الوقت الكافي لتأهيل المقاولين ‏وتوفير العدادات والأجهزة اللازمة للتوصيل، مضيفًا:

وأضاف ” الشهري” أن ” الهيئة وضعت خطة لاستبدال جميع عدادات حساب استهلاك الحالية بعدادات ذكية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم خلال هذا العام طرح مناقصة لتوريد ‏وتركيب 2.5 مليون عداد ذكي “.

وأوضح أنه ” بإمكان المستهلكين الراغبين في ‏التركيب تقديم طلباتهم المبدئية عبر موقع شركة الكهرباء “.