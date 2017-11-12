منظمة الصحة العالمية تجدد اعتماد المختبر الوطني لشلل الأطفال بالمملكة

نايف السالم(صدى):

بعد حصوله على درجات عالية في اختبار التميز؛ جددت منظمة الصحة العالمية اعتمادها للمختبر الوطني لشلل الأطفال في المملكة عن عام 2017.

جاء ذلك بعد أن حقق المختبر المعايير المطلوبة التي تشترطها منظمة الصحة العالمية لمنح الاعتماد، وأشادت منظمة الصحة العالمية, بالإسهامات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة في المملكة لدعم المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال.

كما أثنت المنظمة على الجهود المبذولة من قبل العاملين في المختبر، وإسهامهم في استمرار المختبر في أداء أنشطته بمستوى عالٍ من الجودة، ويأتي هذا الاعتماد بعد التطور البارز في مستوى الأداء في تقديم أفضل الخدمات المخبرية المتميزة للمواطنين، واهتمام المختبر وحرصه الدائم للحصول على أرقى شهادات الاعتراف الدولية.

ومن جانبها قالت ” الصحة “: إنه ” تم مؤخرًا البدء في نقل المختبر إلى مقر المختبر الصحي الوطني شمال الرياض حيث يُعد حالياً مختبر شلل الأطفال المختبر الوحيد في المنطقة الذي اجتاز التقييم “.

وتسعى وزارة الصحة إلى تجويد خدماتها الصحية، ورفع مستوى سلامة المرضى، والالتزام بمعايير الأداء العالمية، وترسيخ مبادئ الجودة .

جدير بالذكر، أن المملكة تمكنت منذ عام 1995م من السيطرة التامة على شلل الأطفال وإعلان المملكة خالية منه، كما تبذل جهودًا مستمرة لمنع وفادة المرض من الدول التي ما زالت موبوءة به، كما أن المملكة تُعد من أوائل الدول العربية ودول إقليم شرق المتوسط في استخدام لقاحات الأطفال ومنها لقاحات شلل الأطفال، وأنه لم تسجل أي حالة شلل أطفال منذ عام 1995م وحتى الآن ولله الحمد.