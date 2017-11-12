برنامج ” شراكة المدرسة والأسرة والمجتمع ” يختتم أعماله بنجران

راشد آل شريه(صدى):

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران, البرنامج الذي نظمته وحدة ارتقاء، بمقر التدريب التربوي والابتعاث، والذي حمل عنوان برنامج ” شراكة المدرسة والأسرة والمجتمع “.

وقالت صباح القرني؛ مديرة الوحدة, إن ” البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام وحضره 14 رائدة, تضمنت محاوره, أهمية الشراكة الفاعلة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، والنماذج العلمية للعلاقة بينها، وآلية بناء خطة سنوية للعلاقة الفعالة، ومفهوم التطوع “.

وأصافت أن البرنامج ” استعراض بعض التجارب العالمية والمحلية، بالإضافة إلى شرح الحقيبة الأولى، والدليل التنظيمي والإجرائي, ودور الرائدة في التفعيل الفعال لمفهوم ارتقاء “.