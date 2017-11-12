أبل تصدم مستخدمي ” آيفون X ” بعطل جديد في الشاشة

نورة الشهري(صدى):

اعترفت شركة أبل، بوجود مشكلة في هاتفها الجديد ” آيفون X “، مشيرة إلى أن المشكلة تتعلق بعمل شاشة الهاتف في الشتاء.

واشتكى العديد من مالكي الهاتف الجديد، من تعطل لوحة المفاتيح والشاشة التي تعمل باللمس، موضحين أنها تفقد وظائفها في درجات الحرارة الباردة والصقيع.

ووعدت شركة أبل، متابعيها بتقديم الحل قريبا في صورة تحديث لنظام الهاتف، مشددة على أنه يجب استخدام أجهزة ” آيفون ” و ” آيباد ” و ” آيبود تاتش ” -الجيل الرابع والإصدارات الأحدث- في درجات الحرارة المحيطة بين صفر و35 درجة مئوية.

وردت أبل، على شكاوى مستخدمين: بـ” نحن ندرك الحالات التي تصبح فيها شاشة آيفون X غير مستجيبة مؤقتا، بعد حدوث تغيير سريع في درجة حرارة البيئة المحيطة من السخونة إلى البرودة “.