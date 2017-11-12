توقيف 208 أشخاص في تهم فساد مقابل 67 آخرين في قضايا إرهاب

حمود العنزي(صدى):

شهد شهر صفر الجاري، تقدم أعداد الموقوفين على ذمة اتهامات بالتورط في قضايا فساد، على أعداد المتهمين على قضايا الإرهاب.

وكانت المملكة أخذت على عاتقها التصدي بكل حزم وقوة للفساد والإرهاب، لتسفر حملات التوقيف في المسارين خلال شهر صفر الجاري عن تقدم أعداد الموقوفين على ذمة اتهامات بالتورط في قضايا فساد، على أعداد المتهمين على قضايا الإرهاب.

وشهد صفر الجاري، عددا فارقا بين الموقوفين والمقبوض عليهم بتهم الفساد والآخرين المتهمين بالإرهاب، إذ بلغ إجمالي الموقوفين على خلفية قضايا فساد وتبديد المال العام 208، أطلق سراح 7 منهم، في المقابل بلغ إجمالي المقبوض عليهم للاشتباه بتورطهم في الإرهاب نـحو 67 متهما جديدا.