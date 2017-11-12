طائرة الخطوط السعودية تتعرض لحادث أثناء إقلاعها من مطار هولندي

نايف السالم(صدى):

تعرضت طائرة شحن تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، إلى خلل في أحد محركاتها، أمس السبت، أثناء محاولتها الإقلاع من مطار ماستريخت بهولندا.

وخرجت الطائرة من المدرج أثناء إقلاعها إلى مطار جدة، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار بشرية أو مادية.

وأوضحت الخطوط السعودية، أن الطائرة بوينج 400-747، تملكها وتشغلها شركة ” ماي كارغو أيرلاينز “، مستأجرة من الخطوط السعودية، وأنه يجري حاليا العمل للوقوف على سبب الخلل الذي تعرضت له.