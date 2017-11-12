تعديل جديد رسوم تدريب ” رخصة القيادة “.. تعرف على تكلفة الساعة

نايف السالم(صدى):

تقدم ملاك مدارس تعليم القيادة إلى الإدارة العامة للمرور، بمقترح لتعديل رسوم التدريب لاستخراج رخصة القيادة، لأن تطوير المدارس لا يكون إلا بتعديل تلك الرسوم لكون ذلك سيسهم في تطوير نماذج الدراسة داخلها، وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية والتدريبية الحديثة، بحسب صحيفة ” الوطن “.

وأكدت المصادر أن المقترح حدد أن يكون التنفيذ متزامنا مع موعد إلحاق المرأة بمدارس التدريب على القيادة، والذي حدد بتاريخ 10-10-1439، موضحة أن الأسعار المقترحة لاستخراج الرخص تكون بسعر الساعة، بحيث تتراوح ما بين 60-70 ريالا، مشيرة إلى أن الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة سيساعد الأسر على التخلص من السائقين الأجانب، حيث تقدر نسبة الأسر التي ستستغني عن السائقين 50%.