تعديل جديد رسوم تدريب ” رخصة القيادة “.. تعرف على تكلفة الساعة
تقدم ملاك مدارس تعليم القيادة إلى الإدارة العامة للمرور، بمقترح لتعديل رسوم التدريب لاستخراج رخصة القيادة، لأن تطوير المدارس لا يكون إلا بتعديل تلك الرسوم لكون ذلك سيسهم في تطوير نماذج الدراسة داخلها، وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية والتدريبية الحديثة، بحسب صحيفة ” الوطن “.
وأكدت المصادر أن المقترح حدد أن يكون التنفيذ متزامنا مع موعد إلحاق المرأة بمدارس التدريب على القيادة، والذي حدد بتاريخ 10-10-1439، موضحة أن الأسعار المقترحة لاستخراج الرخص تكون بسعر الساعة، بحيث تتراوح ما بين 60-70 ريالا، مشيرة إلى أن الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة سيساعد الأسر على التخلص من السائقين الأجانب، حيث تقدر نسبة الأسر التي ستستغني عن السائقين 50%.
ابومعن[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 49 دقيقة
والله ماتعودنا المرأة في مجتمعنا أميرة تطلب وتدلل لكن الله يستر عليهم
هدهد[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 47 دقيقة
وقس على ذلك كل حدة يبي لها رسوم رخصة ورسوم استمارة وفحص ورسوم تأمين ورسم جمارك على السيارة لكن كم نسبة الانفاق على جودة الطرق؟؟؟؟
القرشي[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 40 دقيقة
حتى تطوير مدارس القيادة يتم من جيوب الناس والله مهزلة مابعدها مهزلة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37747 ] نشر منذ 31 دقيقة
استغلال بمنتهى المعنى ,,
.. 60 ــ 70 ريال باالأسبوع ( وهو كله 5 ايام ) ، او هذا المبلغ في اليوم ,, ولو انه في اليوم واجد ,,
؟؟ فكيف يكون بالساعه .. 60 ــ 70 ريال ..؟؟
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1362 ] نشر منذ 27 دقيقة
“اللي يبي الدح ما يقول أح”
ههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37747 ] نشر منذ 27 دقيقة
ويقولون : ضعاف النفوس ، في مواضيع المنقود ، هؤلاء هم اضعف نقوساً وأخبث نية وطويه ,,
,,, إستغلال حاجة الناس لزيادة الأرباح ,, ماهي إلا ضعف نفس وسحت في الحال والمال ,,
عمومي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 دقيقة
مطلب سخيف من مدارس تعليم القيادةالمراد منه شفط ماتبقى في جيب المواطن الضعيف اللي على قد حاله … والمرأة التي ستقود السيارة اصلا القصد منه ( توفير) راتب السائق وتوفير مصاريفه وسكنه ثم تأتي مدارس تعليم القيادة وتطلب زيادة الرسوم !!؟ وبالساعة ؟؟؟!!! اين نحن ؟ هل نحن في دولة فقيرة ؟ ام في دولة غنية ولله الحمد لم تبخل على البعيد حتى تبخل على ابنائها وخيرها اعزها الله وصل الى كل بقاع العالم
رياضي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 19 دقيقة
حلوة اسطوانة التخلص من السائقيين الاجانب …
بالعكس تعتبر زادة سائقة في كل بيت ….