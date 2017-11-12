تعرف على المنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا حتى الآن

ماجد محمد(صدى):

حسمت 3 منتخبات إفريقية هي تونس والمغرب والسنغال، تأهلها إلى كأس العالم في روسيا 2018، رافعة عدد الفرق المتأهلة إلى الآن لـ26 منتخبا، وذلك بعد انتهاء مباريات أمس السبت بتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا.

وكانت تصفيات أمريكا اللاتينية، اختتمت من شهر تقريبا، وتأهل منها كل من البرازيل والأورغواي والأرجنتين وكولومبيا بشكل مباشر إلى كأس العالم، في حين تأهلت بيرو لتلعب ملحقا إضافيا مع نيوزيلاندا.

وفي تصفيات أميركا الوسطى والمكسيك ” الكونكاكاف ” حقق منتخب بنما إنجازا كبيرا بالتأهل المباشر إلى المونديال العالمي، رفقة كل من المكسيك وكوستاريكا.

وفي تصفيات القارة الأوروبية، حسمت 9 فرق تأهلها إلى كأس العالم بعد أن تصدرت مجموعاتها وهي بلجيكا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال وبولندا وآيسلندا وصربيا وفرنسا، إضافة إلى روسيا البلد المضيف.

وتتنافس يوم الأحد والاثنين والثلاثاء 8 فرق أوروبية لحجز مقاعدها في مونديال روسيا حيث يلتقي اليوم الأحد سويسرا مع إيرلندا الشمالية (مباراة الذهاب 1-0 لسويسرا)، واليونان مع كرواتيا (مباراة الذهاب 4-1 لصالح كرواتيا)، ويوم الاثنين تلتقي إيطاليا مع السويد (مباراة الذهاب 1-0 لصالح السويد)، وفي اليوم الذي تليه إيرلندا والدنمارك (مباراة الذهاب تعادل سلبي).

ومن آسيا التي انتهت تصفياتها في وقت مبكر، تأهلت كل من السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران بشكل مباشر.

وبالإضافة إلى 4 فرق ستتأهل من أوروبا، بقي فريقان من مواجهتي نيوزيلندا وبيرو، وأستراليا وهندوراس خلال اليومين القادمين.