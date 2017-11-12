نايف العساكر يهاجم ” السويدان “: ” الشعوب لفظت الإخوان وأنت منهم “

علي القحطاني (صدى):

رد الداعية السعودي نايف العساكر، على الداعية الكويتي طارق السويدان والذي يحمل الشعوب الإسلامية مسؤولية تدهور الأوضاع في عدد من الدول، قائلا: ” ما بالنا اليوم نرى مواقف شنيعة من الشعوب تجاه الشعوب “، كتب العساكر: ” الشعوب أصبح لديها وعي كافٍ، فلفظت الإخوان المسلمين- وأنت منهم- وعرفت بأنها من إحدى أسباب تدمير الشعوب والمجتمعات الإسلامية “.

وتضامن الشيخ عبدالعزيز المحيني مع العساكر، قائلًا: ” صدقت يا شيخ نايف.. ولم تعد القضية فشل سياسي وتخبط حركي بل صاحب ذلك اعتداء على دين الله عز وجل وعلاقات مع خونة الأمة وأرادوا عزل الأمة عن علمائها فتم عزلهم بوعي الشعوب “.

وكتب سعيد القاضي، مخاطبًا السويدان: “دعك من الشعوب، فقد صحيت من غفلتها وأدركت فساد معتقدكم ومنهجكم أيها الإخوان الماسون. ولكن أخبرني، كيف الأجواء عندكم في (…) التاريخ لا سيما وأنك في أدنى مكان فيها؟”

وكتب أحمد المطيري، فرد على السويدان قائلًا: “أنت واحد من هذه الشعوب يا دكتور كانت لك مواقف وتوجيهات ساهمت في وصول الشعوب إلى هذه الحالة التي تُرثى لها من تشرد وتهجير وضياع!! وما التحريض والدعوة للثورات عنا ببعيد!”، فيما خاطب “رعود نجد” السويدان قائلًا: “للأسف أخذنا فيك مقلب والحمد لله كشفك الله وعند الأزمات تتضح معادن الرجال إلا الوطن وطن الحرمين يا طارق! العب بعيد مع الإخوانجية”.