نايف العساكر يهاجم ” السويدان “: ” الشعوب لفظت الإخوان وأنت منهم “
رد الداعية السعودي نايف العساكر، على الداعية الكويتي طارق السويدان والذي يحمل الشعوب الإسلامية مسؤولية تدهور الأوضاع في عدد من الدول، قائلا: ” ما بالنا اليوم نرى مواقف شنيعة من الشعوب تجاه الشعوب “، كتب العساكر: ” الشعوب أصبح لديها وعي كافٍ، فلفظت الإخوان المسلمين- وأنت منهم- وعرفت بأنها من إحدى أسباب تدمير الشعوب والمجتمعات الإسلامية “.
وتضامن الشيخ عبدالعزيز المحيني مع العساكر، قائلًا: ” صدقت يا شيخ نايف.. ولم تعد القضية فشل سياسي وتخبط حركي بل صاحب ذلك اعتداء على دين الله عز وجل وعلاقات مع خونة الأمة وأرادوا عزل الأمة عن علمائها فتم عزلهم بوعي الشعوب “.
وكتب سعيد القاضي، مخاطبًا السويدان: “دعك من الشعوب، فقد صحيت من غفلتها وأدركت فساد معتقدكم ومنهجكم أيها الإخوان الماسون. ولكن أخبرني، كيف الأجواء عندكم في (…) التاريخ لا سيما وأنك في أدنى مكان فيها؟”
وكتب أحمد المطيري، فرد على السويدان قائلًا: “أنت واحد من هذه الشعوب يا دكتور كانت لك مواقف وتوجيهات ساهمت في وصول الشعوب إلى هذه الحالة التي تُرثى لها من تشرد وتهجير وضياع!! وما التحريض والدعوة للثورات عنا ببعيد!”، فيما خاطب “رعود نجد” السويدان قائلًا: “للأسف أخذنا فيك مقلب والحمد لله كشفك الله وعند الأزمات تتضح معادن الرجال إلا الوطن وطن الحرمين يا طارق! العب بعيد مع الإخوانجية”.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1362 ] نشر منذ 1 ساعة
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن عامر بن زرارة، قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله
“يأتي في آخر الزمان قوم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان،(غزيرو اللحية)، مقصرين الثياب، محلقين الرؤوس، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين يحملون هذه الصفات:
يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَّميَّة، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
مصادر الحديث:
صحيح بخارى – صحيح مسلم-مسند احمد بن حنبل – السنن الكبرى للنسائى- السنن الكبرى للبيهقى – الجمع بيين الصحيحين بخارى ومسلم – كتاب الأحكام الشرعية الكبرى – سنن أبى داود