سيدات حوامل يجلسن على أرضية مستشفى صامطة العام.. والصحة تعلق
علقت صحة جازان، على الصور المتداولة لسيدات حوامل يجلسن على الأرض في مستشفى صامطة العام لعدم وجود مقاعد كافية، في انتظار دورهن لمراجعة الطبيب.
وأكدت صحة جازان أن الصور المتداولة قديمة، وتم تلافيها بإيجاد صالة مخصصة لانتظار النساء داخل قسم النساء والولادة.
كما نشرت صحة جازان عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة لصالة الانتظار في شكلها الجديد، وتوضح وجود عدد من المقاعد المتراصة بجانب بعضها.
ابوعبدالله[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 42 دقيقة
الصوره متجدده في كل المستشفيات في المملكه روح اي مدينه اي مستشفى حكومي شي مايصدقه العقل
مصابين الحوادث في الاسياب يأنون ويتالمون والاطفال ياخذون الاكسجين في الممرات وانتظار الطواري
هذا غير ان فيه ناس تتنوم في الطوار 15- 20 يوم /عشان تبقى الكراسي متوفره لذوي السلطان واصحاب المناصب
والصيدليه تشارك في الادخار وتروح لهم بوصفه فيها خمسه انواع من العلاج يعطوك نوعين رخيصه تنبره واكسلين
والباقي يكتبه لك في ورقه ثانيه وتروح تشتريه من برا ويحتفضون بلورقه اللي تخصهم
المحزن المبكي لما تشوف كبار السن اخر اليل في الطوار ي البعض مالقي كرسي متحرك
الأطباء عليهم ضغط عمل لان المستشفيات قليله في المدن
بصراحه الموضوع اكبرمن رد في صحيفه اكترونيه