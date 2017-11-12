سيدات حوامل يجلسن على أرضية مستشفى صامطة العام.. والصحة تعلق

حسن الجعفري(صدى):

علقت صحة جازان، على الصور المتداولة لسيدات حوامل يجلسن على الأرض في مستشفى صامطة العام لعدم وجود مقاعد كافية، في انتظار دورهن لمراجعة الطبيب.

وأكدت صحة جازان أن الصور المتداولة قديمة، وتم تلافيها بإيجاد صالة مخصصة لانتظار النساء داخل قسم النساء والولادة.

كما نشرت صحة جازان عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة لصالة الانتظار في شكلها الجديد، وتوضح وجود عدد من المقاعد المتراصة بجانب بعضها.