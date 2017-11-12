تنديد أسترالي بإطلاق ميليشيا الحوثي صاروخ باليستي على الرياض

ندد رئيس مجلس الأئمة الأسترالي واتحاد مسلمي أستراليا (UMA) الشيخ شادي سليمان، بعملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية على الرياض.

وشدد الشيخ سليمان في برقيه وجهها إلى القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا الوزير المفوض مشعل بن حمدان الروقي، على استنكاره الشديد للاعتداء من قبل ميليشيات الحوثي، معلنًا تضامن مسلمي أستراليا مع المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وحقها الطبيعي في التصدي لهذا العدوان، الذي يمثل تحدٍّيًا واضحًا وخرقًا صريحًا للقرارات الدولية وعدوانًا صريحا يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم.