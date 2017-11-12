شروط تسجيل طفل المرأة العاملة في ” قرة “

نايف السالم(صدى):

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدة شروط لقبول تسجيل طفل المرأة العاملة، في برنامج دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة ” قرة “، الذي يهدف لرفع نسبة مشاركة المرأة بالعمل، ومساعدتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها وواجباتها الأسرية وطموحاتها الوظيفية.

وأكدت الوزارة أن انضمام طفل المرأة العاملة لبرنامج ” قرة ” يستلزم ألا يتجاوز عمر الطفل 4 سنوات، وأن يكون سعودياً أو من أم سعودية، وألا يتجاوز الأجر الشهري للعاملة 8 آلاف ريال، وأن تكون المتقدمة من العاملات في القطاع الخاص ومسجلة في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.