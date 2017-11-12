ترامب: ” لماذا يُقدم كيم جونغ أون على نعتي بالعجوز؟ “

هانوي(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد إنه لن يقدم يوما على نعت كيم جونغ أون بـ”القصير والبدين”، وذلك بعد أشهر من الإهانات والتهديدات المتبادلة بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي.

وسأل ترامب في تغريدة من هانوي، قبيل مغادرته العاصمة الفيتنامية إلى الفيليبين في إطار جولته الآسيوية “لماذا يُقدم كيم جونغ أون على إهانتي من خلال نعتي بـ”العجوز” في حين أنني لن أُقدم أنا يوما على نعته بالقصير والبدين؟ حسنا، أنا أحاول جاهدا أن أكون صديقه وربما هذا قد يحدث يوما ما!”.ش