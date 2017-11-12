ترامب: ” لماذا يُقدم كيم جونغ أون على نعتي بالعجوز؟ “
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد إنه لن يقدم يوما على نعت كيم جونغ أون بـ”القصير والبدين”، وذلك بعد أشهر من الإهانات والتهديدات المتبادلة بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي.
وسأل ترامب في تغريدة من هانوي، قبيل مغادرته العاصمة الفيتنامية إلى الفيليبين في إطار جولته الآسيوية “لماذا يُقدم كيم جونغ أون على إهانتي من خلال نعتي بـ”العجوز” في حين أنني لن أُقدم أنا يوما على نعته بالقصير والبدين؟ حسنا، أنا أحاول جاهدا أن أكون صديقه وربما هذا قد يحدث يوما ما!”.ش
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1298 ] نشر منذ 2 ساعتين
إية خلك صديق المطبج اخير من عدوة
لأنة ماشافك شي ولا بيشوفك انتبة لنفسك تغلط معاة
alfahd42[ عدد التعليقات: 12547 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 43 دقيقة
سبحان مغير الاحوال الان فقط تريد ان تكون صديقة ” أنا أحاول جاهدا أن أكون صديقه وربما هذا قد يحدث يوما ما!”بعد أن أعلمتك المخابرات أن ” كوريا الشمالية ” أنه تم الانتهاء من صنع القنبلة الكهرومغناطيسية والتى لا تقتل البشر ولكن تعيده إلى 300 عام إلى الوراء ! أن ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠمى ﺍﻟﺬى ﺗﻮﺻﻠﺖ إليه ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸمالية ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ الولايات المتحدة الأمريكية 300 عام ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ هى ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺍﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ حيث يعتبر ﺍﻟﻮﺣﺶ ﺍﻵﺳﻴﻮى الكورى الشمالى من ﺃﺧﻄﺮ الشعوب التى تهدد ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻷنه يمتلك ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮ فقط بل ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭالمواﺻﻼﺕ ﻭالسلاح ﻭالأﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ وفى ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻏﻤﻀﺔ ﻋﻴﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ” ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ Magnetic bomb ” ﺃﻥ ﺗﻘﺬﻑ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ إلى ثلاثمائة ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ ﻟﺘﺘﺴﺒﺐ فى ﺍﺗﻼﻑ ﻭﺗﻌﻄيل ﻛﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺒﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻭﻳﻒ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸرﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻭﻛﻞ شيئ معروف للبشرية حيث ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﻮﺍﻓﺔ Cruise Missile ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ فى ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ المعروفة ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻنزﻻﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍعى Gliding ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ GPS ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻼحى ﺑﺎﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺰﺯﺕ ﻣﻦ ﻛﻔﺎئتها ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺧﺮ ﺑﺎﻟﻠﻴﺰﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﺃﻗﺪﻣﺖ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ مثلاً 10 ﻛﻴﻠﻮ ﻃﻦ ﺑﻴﻦ 30 ﻭ300 ﻣﻴﻼً فى ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﻺﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ الشرقى ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ الغربى فى ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ! حيث ﺇﻥ ﻫﺬة ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻀﻮﺀ 299.00 ﻛﻴﻠﻮ / ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺃى فى ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻏﻤﻀﺔ ﻋﻴﻦ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ.
خالد العنزي 666666[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 14 دقيقة
طاهر سليم الظاهر انك من جماعة النسخ واللصق
الكاتب[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 9 دقائق
واضح انك مانعته بالدب القصير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37747 ] نشر منذ 5 دقائق
هههههههههههه اجل تحاول ان تكون صديقه ؟ هااهـ ,, اعد ماسمعتك ,,
,, المثل عندنا قال : رجل ماتطوله صافحه ,,
,, ابو خدود ورديه داس على غروركم وركعكم ، انتم ومن على شاكلتكم ,,
🇸🇦 IS 🇸🇦[[ عدد التعليقات: 6165 ] نشر منذ 3 دقائق
طاهر سليم عنده اسهال لغوي
يدخل قوقل وينسخ ويلصق هههههههههههه