ترامب من فيتنام: مستعد للتوسط في حل الخلاف بشأن بحر الصين الجنوبى

هانوى (صدى):

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، استعداده للتوسط بين الأطراف المطالبة بالسيادة فى بحر الصين الجنوبى، والتى من بينها فيتنام والصين.

وأضاف ترامب فى تصريحات أدلى بها فى بداية اجتماع مع الرئيس الفيتنامي تران داى كوانج، “إذا كنت أستطيع الوساطة أو التحكيم فأرجوكم دعونى أعرف”.

واعترف ترامب، بأن موقف الصين بشأن بحر الصين الجنوبى والذى تطالب بكين بالسيادة عليه كله تقريبا يعد مشكلة ، وقال “إننى وسيط ومحكم جيدا جدا”، وقال أيضا إن الصين تساعد فى حل التوترات بشأن كوريا الشمالية وأضاف أنه يأمل بان تفعل روسيا نفس الشيء.