أيرلندا تتعادل مع الدنمارك في ذهاب الملحق الأوروبي

تعادل منتخب أيرلندا مع مضيفه الدنماركي بدون أهداف في مباراة الذهاب بالملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

وخرجت أيرلندا بشباك نظيفة من المباراة التي أقيمت على ملعب “تيليا باركن” في كوبنهاجن ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب يوم الثلاثاء القادم أمام جماهيرها على ملعب “أفيفا ستاديوم”.

وكانت الدنمارك قد احتلت المركز الثاني في مجموعتها خلف بولندا لتوقعها قرعة الملحق في مواجهة أيرلندا التي احتلت المركز الثاني أيضًا في مجموعتها خلف صربيا.