في ليلة فاصلة.. قوات التحالف تصرع قيادات حوثية بـ5 غارات جوية

فهمي محمد(صدى):

في ليلة حالكة السواد على الميلشيات الإنقلابية في اليمن، شنت مقاتلات التحالف، أمس السبت 5 غارات جوية على معسكر ضبوة في مديرية سنحان، إلى جانب مواقع عسكرية تدريبية تديرها عناصر من المخابرات الإيرانية وسط العاصمة صنعاء، بهدف تنفيذ هجمات صاروخية باتجاه المملكة.

كما أكدت مصادر أن قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي، سيطرت على مواقع عسكرية جديدة في مديرية نهم، شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الشرعية سيطرت بالكامل على جبل الفقيّه، جنوب مديرية نهم، بعد معارك عنيفة ضد الانقلابيين، مما أسفر عن مصرع 8 متمردين، بينهم قائد ميداني في الحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح.

وكانت مقاتلات التحالف قد أغارت على مواقع عسكرية أخرى في محافظة صعدة، ودمرت خلالها معسكرا في مديرية الصفراء، كان يستخدم لتدريب المتمردين على زرع الألغام بالقرب من الشريط الحدودي قبالة منطقة نجران ومحافظة ظهران الجنوب الحدودية.

ووثقت تقارير ميدانية، نقلا عن مصادر خاصة في محافظة البيضاء وسط اليمن، مقتل 19 عنصرا حوثيا، بينهم قيادي ميداني يدعى جبر السعيدي، وهو المسؤول عن عمليات اللواء الثالث مشاة جبلي، وقائد الحملة على قرى الزاهر في آل حميقان. وكشفت المصادر أن عناصر المقاومة أسرت عنصرا حوثيا، وجدت في هاتفه الخلوي مراسلات بينه وبين أحد القادة الحوثيين في المنطقة، توضح العمليات الهجومية ضد المقاومة، وتتحدث عن القتلى والجرحى، مشيرة إلى أن المعلومات تتعلق بالمعارك الدائرة في جبهتي ذي ناعم وآل حميقان. ووثقت المصادر اعتراف أحد العناصر الحوثية، بمقتل 9 من المسلحين، من بينهم القيادي الحوثي علوي محمد المحطوري، المُكنّى بـ«أبي جبريل»، والمنحدر من محافظة صعدة، والمشرف الرئيس لعدة نقاط أمنية تابعة للميليشيات في مديرية ذي ناعم.

رفع الحظر الجوي