تفاصيل انطلاق أول بطولة على كأس مازدا لكرة السلة للسيدات

نورة الشهري(صدى):

قالت لينا المعينا عضو مجلس الشورى والشريك المؤسس لفريق جدة يونايتد لكرة السلة إن انطلاق أول بطولة على كأس مازدا لكرة السلة للسيدات عكس الشغف الكبير لدى السيدات لممارسة الرياضة بمختلف ألعابها، وهذا الحضور لا شك يمنح دافعا أكبر لتقديم فعاليات أخرى من شأنها أن تزيد الإقبال بين النساء لتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية.

وأضافت لينا، إن المناسبة انطلقت بمباراة افتتاحية بين فريق جدة يونايتد وفريق سدد إضافة إلى ستة فرق أخرى تنافست في لعبة كرة السلة، كما شمل الحدث فعاليات رياضية أخرى.

وأكدت أن البطولة توج بها فريق جامعة الأعمال والتكنولوجيا بحصوله على المركز الأول بـ22 نقطة، مقابل 16 نقطة لدار الحكمة التي احتلت المركز الثاني، وسط فعاليات رياضية عدة أخرى حظيت بحضور نسائي غطى مدرجات الصالة المغلقة بالجوهرة.