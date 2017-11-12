فيديو| إعلامي مصري يكشف تفاصيل جديدة حول استقالة الحريري

القاهرة(صدى):

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، أمس السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وأوضح أديب، أن رئيس الجمهورية اللبناني قال إن الحريري محتجز في المملكة ولكنه لم يقدم أي دليل على احتجازه.

وأكد أديب، أن الحريري، قابل في 3 أيام، سبعة سفراء دوليين الأوروبي والفرنسي والانجليزي والايطالي، وأكدوا أن الحريري مطلق الحرية، موضحا أنه لو كان محتجزا ما قابلهم أو على الأقل قال لهم.

وطالب أديب، بنقل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل لدولة أخرى ليقيم فيها ليثبت للجميع أنه ليس محتجزًا، مشيرًا إلى أن الشارع اللبناني يشعر فيه اللبنانيون أن رئيس وزرائهم مختطف.