” المستقبل اللبنانية ” تحرج إيران وحزب الله: ” نتمسك بالحريري وننتظر عودته “

بيروت(صدى):

دعت كتلة المستقبل النيابية بلبنان إلى كبح الاعتداءات والتدخلات الإيرانية في المنطقة، وطالبت بموقف عربي جامع من السياسات الإيرانية، يحمِّل إيران تبعات ومخاطر ما تقوم به في اليمن ولبنان.

وأكدت الكتلة في اجتماع طارئ، عقدته اليوم في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ‏رفضها القاطع للتدخل الإيراني في شؤون البلدان العربية الشقيقة، واعتبرته عاملاً من عوامل تأجيج الفتن والصراعات والحروب في منطقتنا.

واعتبرت الكتلة، هذه الحملات ‏جزءًا من مخطط لتخريب الاستقرار الوطني، وشدَّدت في هذا الشأن على العلاقات الأخوية مع السعودية، ورفضت المزايدة عليها وعلى الرئيس الحريري.

‏وجدَّدت “الكتلة” وقوفها وراء قيادة الرئيس سعد الحريري بقولها: “الكتلة تنتظر بفارغ الصبر عودته إلى لبنان لتحمُّل مسؤولياته الوطنية في قيادة المرحلة القادمة، وحماية الوطن من المخاطر”.