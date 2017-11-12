أمين الطائف يدشن حملة ” اغرسها ” لزراعة 400 شتلة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أطلق أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الحملة التطوعية بشعار ” اغرسها ” ، لزراعة أكثر من 400 شتلة من أشجار الجاكرندا، والبان والسدر البلدي، وذلك بمنتزه الردف.

وقال أمين الطائف، إن وجوده على رأس الحملة في حديقة الردف لزراعة أشجار فيها، يميل إلى التركيز على مواقع تكون نواة لحدائق جديدة فهي أسرع وأجدى في التنفيذ واستفادة الناس منها عن الشوارع، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضاف آل هميل، أن بداية الحملة من الردف للتجمع وإعلان الانطلاقة، وستستمر، ونحتاج الترتيب لذلك فيما يتعلق بالسقيا وغيرها، وهذه بداية لمشاركة تعاونية وتطوعية من أبناء وبنات الطائف، موضحا: ” سعيد جدا بالروح العالية التي يتمتع بها أهالي الطائف في الحرص على أن تكون الطائف أفضل ” .