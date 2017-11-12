رئيس لبنان السابق يناشد المملكة بحماية بلاده من إيران وحزب الله

طلال الغامدي(صدى):

أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، أن ميليشيات حزب الله، هي المسؤولة عن عدم الاستقرار السياسي في بيروت، مناشدا المملكة إخراج لبنان من هذه الأزمة.

وأوضح سليمان، أن وجود قوى مسلحة تتبع لإيران -في إشارة إلى ميليشيا نصر الله الذي اعترف علنا بأن معاشاتهم وكافة أسلحتهم من إيران- تدخل مزعج، مضيفا ” يكفي أن هناك فريقا مسلحا تابعا لإيران مستمرا بعد أن تحرر الجنوب، ومُصر على بقاء سلاحه في لبنان وسوريا ” ، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشار الرئيس اللبناني السابق إلى ضرورة إنهاء ظاهرة وجود أي سلاح خارج سلطة الدولة، مؤكدا أن المشكلة تكمن في تدخل ” حزب الله ” خارج لبنان وخصوصا في سوريا، وعدم التوافق على إستراتيجية دفاعية لتنظيم السلاح، رغم أنه متفق على ذلك منذ 2006.

وأشاد سليمان باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، واصفا إياها بـ ” الوجيهة ” ، قائلا: ” كيفية الاستقالة ننتظر التأكيد بشأنها حتى لا أحد يشكك فيها، لكن الأسباب التي ذكرت فيها وهي عدم تحييد لبنان، كافية لأن يعبر عن استقالته “.

وأعرب رئيس لبنان السابق، عن أمله في إزالة التوتر بين المملكة ولبنان، مؤكداً أن العلاقات الطبيعية بين البلدين هي الأساس وليس الاضطراب الذي يحصل حالياً.