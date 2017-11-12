وفاة 18 شخصًا جراء تفشي الكوليرا في تنزانيا

دودوما(صدى):

أدى تفشي وباء الكوليرا في تنزانيا إلى وفاة 18 شخصًا خلال شهرين بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التنزانية السبت، محذرة من أن الأوضاع قد تزداد سوءًا مع استمرار هطول الأمطار.

وأعلنت الوزارة أن تفشي الوباء أدى إلى “18 حالة وفاة من أصل 570 حالة إصابة تم تسجيلها” بين الأول من سبتمبر والثلاثين من أكتوبر، ودعت السلطات المحلية إلى اتخاذ الإجراءات للحؤول دون انتشار المرض.

وفي 2015 شهدت تنزانيا تفشيًا لوباء الكوليرا أدى إلى إصابة 10 آلاف شخص بالمرض و 150 حالة وفاة. وينتقل مرض الكوليرا بواسطة مياه الشرب الملوثة ويتسبب بإسهال حاد.