لأول مرة في التاريخ.. 4 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

حدث جلل طفا على السطح هذا العام بعدما تأهلت 4 دول عربية ” مصر والسعودية وتونس والمغرب ” لمونديال روسيا 2018، وهو ما يعد إنجازا تاريخيا وذلك للمرة الأولى في تاريخ بطولة كأس العالم.

كما لم تحقق المنتخبات العربية هذا الإنجاز التاريخي من قبل، حيث شهدت نسختي 1986 في المكسيك و1998 في فرنسا، تواجد 3 منتخبات في كل منهما، بمشاركة منتخبات “المغرب، العراق، والجزائر” في 1986، و”السعودية، المغرب، وتونس” في 1998.

وتأهل المنتخب المصري إلى مونديال روسيا للمرة الأولى منذ 28 عاما، بعدما تأهل المنتخب السعودي قبله بأيام قليلة الذي تأهل بعد غياب 12 عاما.

ولحق المنتخب المغربي بمنتخبي مصر والسعودية، بعدما نزع بطاقة التأهل من أنياب كوت ديفوار أمس السبت، بهدفين مقابل لاشئ، وتأهل نسور قرطاج بعد تعادله سلبيا مع نظيره الليبي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية.