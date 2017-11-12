خبير مناخي: موجة برد تضرب المملكة لمدة 48 ساعة

علي القحطاني(صدى):

توقع الخبير المناخي زياد الجهني، تعرض المملكة إلى موجة برد لمدة 48 ساعة، على شمال البلاد، وتصل إلى شمال المنطقة الوسطى، وأجزاء كبيرة من شمال شرق المملكة.

وحذر الجهني، من الموجة الباردة التي ستضرب المملكة، موضحا أنها تسجل أول انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مؤكدا أنه يجب الاستعداد بوسائل التدفئة، وتجهيز الملابس الشتوية، خاصة للأطفال وكبار السن.

وأوضح أن موجة البرد قادمة من بلاد الشام وذلك وفقاً إلى آخر البيانات المناخية العالمية، والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن تنخفض درجات الحرارة بشكل أكثر هذه الليلة، وتستمر خلال الـ48 ساعة القادمة.