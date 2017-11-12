مستشار تربوي يعلق على اتهام وزير التعليم للمعلمين بالفساد

عادل الحربي(صدى):

علق المستشار التربوي أحمد النجار، على تصريحات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، التي اعتبر فيها أن تقصير المعلمين نوع من أنواع الفساد.

وأوضح النجار، في تصريحات لبرنامج ” يا هلا ” على قناة ” روتانا خليجية “، ” أن المعلمين يتحملون العمل في بيئة تعليمية غير مهيأة، لكنهم لا يتحملون أن يتم اتهامهم بالفساد، وأن يُعرض الوزير بهم بهذه الطريقة ” .

وأضاف النجار، أن المعلمين ليسوا بهذا القصور الذي يستدعي هذه اللهجة العدائية والاستفزازية ضدهم، قائلا: ” لا أظن أن هناك معلماً على استعداد أن يُشار إليه بإصبع الاتهام أمام الصحف ويقال أنت فاسد لأن لديك قصوراً في عملك ” .

ويرى النجار أن هناك حملةً من بعض الكتاب على المعلمين، وتصويرهم على أساس أنهم موظفون فقط، بغض النظر عن الرسالة التي يقدمونها، مؤكدا أن الاعتذار هو الجسر الذي يمكن لوزارة التعليم أن تعبر عليه لإعادة تأهيل علاقتهم المضطربة بالمعلمين.