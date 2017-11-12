ورشة عمل بمشاركة 20 مشرفا لتحسين الأداء التعليمي في جدة

نايف السالم(صدى):

يفتتح يحيى القحطاني، مساعد المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية يحيى القحطاني اليوم (الأحد) ورشة عمل (بناء أدوات مشروع تحسين الأداء التعليمي) بحضور مستشار وكيل وزارة التعليم الدكتور فهد الحربي ورئيس قسم اللغة العربية بالوزارة عبدالله الغامدي ومشاركة أكثر من 20 مشرفا ومشرفة للصفوف الأولية واللغة العربية بمدارس جدة.

وأوضح رئيس قسم الصفوف الأولية بتعليم جدة حسن الضامري أن الورشة تستمر خلال الفترة من ٢٣ ــ ٢٧ صفر الجاري، وتهدف إلى بناء أدوات مشروع حسن الذي تم تطوير إجراءاته من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن الورشة ستضم كلا من مشرفي ومشرفات قسم الصفوف الأولية واللغة العربية بتعليم جدة.