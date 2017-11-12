بمساحة مليون متر مربع إنشاء قرية لوجستية متكاملة في الدمام  

ينشأ ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، نيابة عن الهيئة العامة للموانئ، قرية متكاملة للأعمال اللوجوستية بنظام البناء والتشغيل والإعادة (‪bot) بالمنطقة المساندة بالميناء بمساحة تقدر بمليون متر مربع، من خلال عقد امتياز لمدة (20) عامًا، عبر منافسة عامة سيتم طرحها خلال الفترة القريبة المقبلة، ستتيح للمستثمر الفرصة لإعداد التصاميم اللازمة للإنشاء والتشغيل والصيانة.

وفي خطوة جدية منها، أنهت الهيئة العامة للموانئ كافة الترتيبات اللازمة لطرح المشروع الذي سيسهم في رفع كفاءة الميناء وقدرته الاستيعابية، والذي سيمكنها من مواكبة الزيادة المطردة في مناولة البضائع وتعزيز القدرة التنافسية، فضلًا عن تسهيل حركة تدفق البضائع من وإلى الميناء إضافة إلى مساهمته الفاعلة في انسيابية حركة الشاحنات؛ مما سيسهل عملية الدخول والخروج بالميناء بشكل سلسل وآمن.

كما سيسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بصفة خاصة ولموانئ المملكة بشكل عام، باعتباره أحد المشاريع الاستثمارية التي ستزيد من تعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة للميناء لتصبح رافدًا اقتصاديًّا هامًّا وقيمة استثمارية مضافة لتفتح آفاقًا أوسع لتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي الطموح.

وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تتضمن العمل على تنويع مصادر دخل الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الحركة التنموية للمملكة، والسعي لتحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي، مع العمل على رفع مؤشر الخدمات اللوجستية وتعزيز مكانة المملكة الدولية كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث.