” سناب شات ” تفشل في تسويق نظاراتها المميزة

متابعات(صدى):

أعادت شركة ” سناب شات ” ، تسويق بيع نظاراتها ” Spectacles “، وذلك بعدما اكتشفت أن آلاف النظارات لم يجر بيعها، الأمر الذي يعني خسارتها قرابة 40 مليون دولار.

وتعتزم ” سناب شات “، البدء في بيع نظاراتها في وحدة تسوق عصرية، شرق العاصمة البريطانية، بعدما تبين لها أنها أخطأت بصورة كبيرة في تقدير الطلب على النظارة.

وأوضح إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة باعت 150 ألف نظارة فقط، وهو رقم محدود جدا.

وتبذل الشركة جهودا لتبيع النظارات المكدسة في متاجر تابعة للعلامة التجارية ” جون لويس ” في بريطانيا، وكانت قد طرحتها للبيع في متاجر ” سلفريدج وهارودز “.

ومن المرتقب أن يفتح متجر ” سناب شات ” الجديد السبت، وسيكون بذلك أول منزل أوروبي للنظارات، وكانت تباع سابقا عبر الآلات.