إصابة بحيرة ” سمكة جدة ” بنسبة من الطحالب السامة

طلال الغامدي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجود نسبة قليلة من الطحالب السامة في بحيرة مجسم ” سمكة جدة ” بمنطقة أبحر.

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد لشؤون البيئة أحمد الأنصاري، أن سبب وجود الطحالب السامة هو ضخ أنابيب مجهولة المصدر مدفونة تحت البحيرة، مواد ملوثة بالصرف الصحي، مشددا على أن الهيئة بمشاركة أمانة جدة شكلتا لجنة للتحقيق في انتشار تلك الطحالب.

وأشار الأنصاري، إلى أنه يتوقع انتهاء خطرها تلقائياً بعد انتهاء دورتها البيئية، لافتاً إلى أن الأمر سيتضح بشكل قوي مع نهاية الأسبوع المقبل.