إجراءات جديدة من ” العمل” للتيسير على الوافدين والمواطنة المتزوجة من أجنبي

حمود العنزي (صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدة إجراءات تتخذها للتيسير على الوافدين ومنها: ” استثناء مهن محدودة من الوافدين، من بطء الاجراءات، وذلك عن طريق وقف مدة الانتظار لها في البوابة الوطنية للعمل طاقات “.

وأكدت خدمة العملاء التابعة لوزارة العمل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس السبت، أنه يتم استثناء عامل زراعي وعامل تربية مواشي، من مدة الانتظار في البوابة الوطنية للعمل، لتكون إمكانية ربطها بطلبات الاستقدام فورية.

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد العملاء، حول تقديمه تأشيرة عامل زراعي، ورغبته في اختصار المدة بدلًا من 45 يومًا المعمول بها حاليًا.

من جهة أخرى، أوضحت خدمة العملاء، شروط قبول المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي عاجز، في الضمان الاجتماعي.

وأوضحت أن الشروط هي: ألا يوجد لديها من تلزمه نفقتها شرعًا، وألا يكون لها مصدر دخل كاف للعيش، وألا تكون على رأس عمل، على أن يشمل الضمان الزوجة بمفردها دون الأولاد.