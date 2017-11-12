الأمير فهد بن خالد يستقيل من رئاسة الأهلي

نواف السالم(صدى):

أفادت صحيفة “الرياض”، بأن رئيس الأهلي الأمير فهد بن خالد ينوي تقديم استقالته رسميا من رئاسة النادي، خلال الساعات المقبلة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قد وجه رسالة للأمير فهد بن خالد، بعد الإعلان عن نتائج التحقيق في قضية الحارس محمد العويس، قائلا: ” أتمنى أن يظهر رئيس الأهلي الأمير فهد بن خالد إعلامياً للحديث عن أكثر من دعمه في الفترة الماضية، وأنا من ضغطتُّ عليه للاستمرار في الرئاسة “.

وأضاف آل الشيخ: ” نعلم جيداً بأن هذه أخطاء من كانوا قبله ولا يتحملها، أريد أن أوجه له رسالة، إذا أردت أن تبقى رئيساً على العين والرأس وسندعمك مادياً ومعنوياً ونقف إلى جانبك، فقط أطلب منك شيئاً واحداً الآن، أن تسيطر على النادي والمركز الإعلامي، غير مسموح من هذه اللحظة أن تقول لي أو لأي أحد بأن المركز الإعلامي قد يصدر بياناً دون علمك، هذا غير مقبول من اللحظة، إذا رأيت بأنك تحت ضغوطات ولا تستطيع مواجهة الموجة فأنت معذور “.