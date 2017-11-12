جمعية بناء تُكرم 240 متفوقًا ومتفوقة بحضور صالح اليوسف

خالد الضبيبي(صدى):

أقامت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، حفلا لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين دراسيًا وعددهم ٢٤٠ متفوقًا ومتفوقة.

وحضر الحفل نيابة عن المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الدكتور صالح اليوسف، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.

جاءت بداية الحفل، بآياتٍ من القرآن الكريم ثم ألقى عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي كلمة عبّر فيها عن سعادته برؤية نتائج الجهود التي تقدمها الجمعية على أرض الواقع كما حث الطلاب على الاستمرار في الجد والاجتهاد للمحافظة على المكانة التي وصلوا إليها، ثم تابع الحضور فيلمًا مرئيًا وأوبريت عن التفوق وحب الوطن.

ثم ألقى مساعد مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي كلمة أثنى فيها على مستوى الطلاب المتفوقين وتمنى لهم التوفيق والنجاح ليكونوا يدًا تساعد في بناء وطنهم.

وفازت ٤ أسر بجائزة الأسرة المثالية وهم أسرة معيوف راجح البقمي وأسرة هادي جبران مجرشي وأسرة فهد عبدالعزيز العبلان وأسرة عبدالرحمن سيف السهلي وتسلموا جوائز نقدية من الجمعية.

ثم بدأ تكريم ٢٤٠ متفوقًا ومتفوقة من أبناء الأسر المنتسبة للجمعية في جميع المراحل التعليمية وكرمهم في القسم الرجالي معالي الشيخ صالح اليوسف، وفي القسم النسائي الأستاذة العنود الرماح، ثم تم تكريم الجهات الراعية والداعمة.

وعبّر الطلاب المتفوقون عن سعادتهم بهذا التكريم مؤكدين أنه سيكون دافعًا لاستمرارهم في تحصيلهم العلمي بإذن الله .