بالفيديو.. تعرف على قصة مؤسس جريدة “الحياة” مع خادم الحرمين الشريفين

نايف السالم(صدى):

قص الكاتب اللبناني كريم مروّة نجل الصحفي اللبناني كامل مروّة مؤسس جريدة الحياة، كواليس الزيارة الأولى لوالده للمملكة، ومقابلته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وكبار الأمراء والمسؤولين في الرياض عام 1961.

وأكد كريم مروة إن الملك سلمان، كان روى لنا تفاصيل زيارة والده في لقاء معه بقصر الحكم عندما كان أميراً للرياض: إنه لما جاء كامل مروة إلى الرياض أول مرة لم نكن نعرف صورته، لأنه لم يكن ينشر صورته في جريدة “الحياة”، وكان اللقاء به مفاجأة، ووجدناه شخصاً بشوشاً مرحاً صاحب نكتة ومطلعاً اطلاعاً ملفتاً في السياسات الجارية في المنطقة والعالم.

وأضاف أن خادم الحرمين قال له ولأخيه إن والدهما كامل مروّة كان رجل دولة، وكان خصما لنا في الخمسينيات؛ لأنه كان يؤيد الهاشمين في العراق، ونحن كنا في تكتل في مقابل مصر وسوريا.

وأضاف ـ في لقاء له مع قناة “العربية” ـ بأن الملك سلمان قال له إنه بعد الانقلاب العسكري في العراق أُنهيت كتلة الهاشميين، ونحن في السعودية غيرنا سياستنا جراء ذلك بسبب التغيرات التي حدثت، ووجدنا أنفسنا مع كامل في الخندق نفسه.