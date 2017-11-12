 إصابة عناصر من الجيش اللبناني في مداهمات لمطلوبين في ” البقاع “

أصيب عدد من عناصر الجيش اللبناني في مداهمة لمطلوبين نفذها الجيش اليوم في منطقة البقاع اللبناني.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها ” أنّه بينما كانت وحدات من فوج المغاوير في الجيش تنفذ عمليات دهم وملاحقة مطلوبين في منطقة دار الواسعة – البقاع، وحيث ضبطت كمية كبيرة من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها والأعتدة العسكرية، تعرضت هذه الوحدات أثناء تنفيذ مهماتها، لإطلاق نار كثيف من قبل المطلوبين فردت على مصادر النيران بالمثل مما أدى إلى إصابة 3 منهم، ونتج عن الاشتباك إصابة 5 عسكريين بجروح مختلفة، وقد تم تعزيز قوى الجيش في المنطقة وتابعت قوى الجيش عمليات الدهم لتوقيف المطلوبين وضبط الممنوعات وقمع المخالفات”.