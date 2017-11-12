اختتام بطولة الدبابات البحرية الخليجية بدومة الجندل

نواف السالم(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اختتمت اليوم منافسات بطولة الدبابات البحرية الخليجية على بحيرة دومة الجندل، التي تنظمها بلدية دومة الجندل بإشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، بمشاركة السعودية والإمارات والكويت، وبحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، ومحافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال التمياط.

وأقيم حفل ختامي بهذه المناسبة بدئ بالقران الكريم، ثم كلمة رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد المغرق رحب فيها بالحضور، وكشف عن موافقة رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود على إقامة نادي للرياضات البحرية بدومة الجندل، بالإضافة إلى بطولة بحيرة دومة الجندل لروزنامة الاتحاد منذ العام القادم، معرباً عن شكره لجهود اتحاد الرياضات البحرية.

ثم القى الشاعر عبدالرزاق الهذيل قصيدة شعرية، بعدها أوبريت قدمه كلاً من عبدالله السكيتي ومناحي الشمري.

ثم كرم راعي الحفل الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، وأمانة منطقة الجوف، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وملتقى إعلاميي الجوف، وشرطة دومة الجندل، كما كرم الاتحاد السعودي للرياضات البحرية محافظ دومة الجندل، و بلدية دومة الجندل، ومؤسسة السكب لتنظيم المهرجانات والفعاليات.

وفي نهاية الحفل تم تتويج الفائزين بالبطولة، في فئة ماراثون الوقوف ومدته 20 دقيقة، وفاز بالمركز الأول المتسابق أمين الروزي ومقدار الجائزة 30000 ريال، والمركز الثاني مهند بخاري ومقدار الجائزة 25000 ريال، والمركز الثالث يوسف ببالي ومقدار الجائزة 20000 ريال، والمركز الرابع محمد موسى ومقدار الجائزة 15000 ريال، وفاز بالمركز الخامس سليمان الماضي ومقدار الجائزة 10000 ريال.

وفي فئة ماراثون الجلوس ومدته 45 دقيقة، فاز بالمركز الأول يوسف القثمي ومقدار الجائزة 40000 ريال، وفاز في المركز الثاني مهند القثمي ومقدار الجائزة 30000 ريال، والمركز الثالث سليمان الماضي ومقدار الجائزة 20000 ريال، وفاز في المركز الرابع سعود عبدالعزيز 15000 ريال، والمركز الخامس محمد محسن ومقدار الجائزة 10000 ريال.