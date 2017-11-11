تركي آل الشيخ يهنئ تونس والمغرب بالتأهل إلى مونديال كأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

هنأ رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، الأشقاء في تونس والمغرب، بعد تأهل المنتخبين إلى مونديال كأس العالم روسيا 2018، متمنيا التوفيق للمنتخبات العربية الأربعة في المونديال.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” أبارك للأشقاء في تونس والمغرب التأهل لكأس العالم.. ألف مبروك للجميع وبالتوفيق لمنتخباتنا العربية في المونديال ” .

وتأهل اليوم منتخب المغرب بعد فوزه على كوت ديفوار 2/0، كما تعادل منتخب تونس مع منتخب ليبيا 0/0، ليضمنا التأهل إلى المونديال وينضما إلى منتخبنا الوطني ومنتخب مصر الشقيق في مونديال روسيا 2018.