المغرب يتأهل إلى كأس العالم لأول مرة منذ عام 1998

نواف السالم(صدى):

نجح منتخب المغرب في خطف بطاقة التأهل لكأس العالم 2018، بالفوز على مضيفه كوت ديفوار، بهدفين دون مقابل، فى المواجهة الحاسمة المقامة بينهما حاليًا على ملعب ” فيليكس هوفويت بوانيي ” بمدينة ” أبيدجان ” الإيفوارية.

نجح نبيل درار فى تسجيل هدف التقدم لـ ” أسود الأطلسى ” فى الدقيقة 25 من زمن المباراة، ثم أضاف المهدى بن عطية الثانى فى الدقيقة 30، ليصبح المنتخب المغربى.

يذكر أن منتخب المغرب لم يتأهل لبطولة كأس العالم منذ نسخة 1998 التى أقيمت فى فرنسا.