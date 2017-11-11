جمهور الاتحاد يفتح صفحة جديدة ويدعم الهلال في نهائي الآسيوية

طلال الغامدي(صدى):

طالب حمد الصنيع، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد رابطة مشجعي الفريق بالتوجه، إلى الرياض لدعم الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيقام مساء يوم السبت 18 نوفمبر المقبل على ستاد الملك فهد الدولي أمام فريق اوراوا الياباني.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي لنادي الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم السبت، يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ في فتح صفحة مشرقة في العلاقات بين أندية المملكة بما يخدم الرياضة السعودية ” .