جمهور الاتحاد يفتح صفحة جديدة ويدعم الهلال في نهائي الآسيوية
طالب حمد الصنيع، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد رابطة مشجعي الفريق بالتوجه، إلى الرياض لدعم الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيقام مساء يوم السبت 18 نوفمبر المقبل على ستاد الملك فهد الدولي أمام فريق اوراوا الياباني.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي لنادي الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم السبت، يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ في فتح صفحة مشرقة في العلاقات بين أندية المملكة بما يخدم الرياضة السعودية ” .
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة
جميل جدا
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 939 ] نشر منذ 1 ساعة
اقول والله انكم ارجل من جمهور الأهلي والنصر المتخلفين
شكرا جمهور العميد
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 41 دقيقة
اساااااااااااااااااااااال الله العلى العظيم بهزيمه للدلال ياااااااارب يارب
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 41 دقيقة
سدددددددددددددددددددددنى
ابن مكه[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 38 دقيقة
دائماً مستحيل البطل يغار من البطل..
لأن الغيره والحسد والتشكيك لا تأتي إلا من الفقير .
شكراً جمهور العميد.
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 939 ] نشر منذ 30 دقيقة
ابو الغريب مايضر السحاب طقاع النعاج
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 12 دقيقة
سدنى حكم دولى فريق الدلال مهزووووووم باذن اله
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 11 دقيقة
كرهتونا شى اسمه كوره يا ظلمه
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 939 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يشفيك