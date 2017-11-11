” الزلازل والبراكين ” : لن يحدث ثوران بركاني في النماص

محمد بن طحيطح (صدى):

أكد المركز الدكتور هاني زهران، مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين، أنه لا توجد ‏أي مؤشرات لحدوث ثوران بركاني، نظراً لوجود فوهة بركانية بالقرب من منطقة الهزات الأرضية التي حدثت أخيرًا في النماص.

وأضاف إن ما يحدث لا علاقة له بالنشاط البركاني، مؤكدا أن أسباب النشاط الزلزالي الأخير التقاء 3 صدوع منها صدعان موازية للبحر الأحمر باتجاه شمال غرب، تقاطعت مع الصدع الإنزلاقي المسبب للهزات باتجاه شمال شرق.