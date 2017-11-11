بالفيديو والصور.. مواطن يوثق وجود بيارات مفتوحة بالرياض

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو، صوره مواطن، لوجود بيارات مفتوحة على طريق النهضة، الذي يحيط به عوائل واطفال بالقرب منه، مطالبا بإغلاقها وعدم تركها تهدد السلامة العامة.

من جانبها تفاعلت أمانة الرياض، مع تحذير مواطن من بيارات مفتوحة رصدها على طريق النهضة، ونشرت ردا على تغريدته ” نشكر لك تواصلك، نفيدك بأنه تم تأمين الموقع ” تأمين أولي ” ، لحين حل المشكلة عن طريق الجهة المعنية (شركة المياه الوطنية)، وأرفقت صورًا لحواجز بلاستيكية حول الفتحات، التي تم إغلاقها بشكل مؤقت .